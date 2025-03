Nedelja, 16. marca 2025

V nižinskem pasu in na obali se bodo pojavljale zmerne ali znatne padavine. V hribovitem svetu bodo padavine rahle ali zmerne. Meja sneženja bo okoli 1200-1500 m. Zjutraj bo lahko še nekaj dežja na vzhodu. Čez dan bo pretežno oblačno, več sonca bo na obali. Možna bo še kakšna ploha ali posamezna nevihta.

Danes dopoldne bo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne bodo padavine postopno ponehale in se bo jasnilo. Ponekod bo zapihal zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, v Gornjesavski dolini okoli 1, najvišje dnevne od 8 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.