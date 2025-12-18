Dolinski svetniki sprejeli proračun in Enotni programski dokument

Proračun za triletje 2026-2028 in Enotni programski dokument sta bila glavni točki tudi na dnevnem redu sredinega zasedanja dolinskega občinskega sveta. Debato, ki je bila kar dolga, je zaznamovala obstrukcija, ki jo je izvajal opozicijski svetnik Giorgio Marchesich (STO), ta je večkrat presegel meje besednega spoštovanja. Svetniki, z izjemo opozicije, so dokumenta sprejeli.

Pred proračunom so svetniki sprejeli tudi triletni načrt infrastrukturnih del za obdobje od leta 2026 do 2028 in letnega seznama infrastrukturnih del za leto 2026. Podžupan oz. odbornik za urbanizem, prostorsko načrtovanje in gradbene investicije Marko Savron je naštel celo vrsto del, med katerimi sta na startni liniji obnova vaškega jedra na Gorici v Dolini (780.000 evrov od Dežele FJK), ki je v fazi izvedbenega načrta - želja je, da bi se dela začela takoj po Majenci -, ter dela za ureditev vodotoka Dolina na spodnjem delu pri obrtni coni (z 220.000 evri od Dežele FJK). »Maja bomo glasovali o presežku, katerega del bi namenili obnovi travnate površine na nogometnem igrišču v Dolini v vrednosti 700 tisoč evrov. Dežela je že prispevala 200 tisoč evrov, ostalo bomo krili s presežkom,« je napovedal Savron.

Podžupan je opozoril še na več zaključenih del - ureditev začetka Steze prijateljstva za osebe z invalidnostjo, ureditev pobočja nad Gornjim koncem, obnovo in širitev sedeža civilne zaščite, zamenjavo razsvetljave na nogometnem igrišču in posodobitev protipotresne varnosti stavbe in ogrevanja telovadnice, obnovo vaškega jedra v Ricmanjih, šestih pralnic v občini Dolina itd.

Na seznamu prihodnjega triletja pa najdemo ob Dolini obnovo vasi Log in Kroglje, Sprejemnega centra v Boljuncu, občinske knjižnice, spominskega parka v Dolini, občinskega sedeža, da bi bila to »stavba vseh občanov«, vključno s parkiriščem, protipožarne opreme, ureditev sedeža lokalne policije in potokov. Veliko je tudi idej, ki so tehnično še v povojih - od šole Tomizza pri Domju do strehe centra Ukmar, košarkarskega igrišča v Dolini, ureditve Mačkolj in še kaj.