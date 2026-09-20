Nedelja, 20. septembra 2026

Prek zahodne in osrednje Evrope se proti vzhodu širi šibko območje visokega zračnega tlaka. K nam v višinah od severozahoda doteka bolj suh zrak.

V glavnem bo prevladovalo zmerno oblačno vreme, popoldne bo oblačnost naraščala. Temperature bodo nekoliko nadpovprečne in pihali bodo krajevni vetrovi.

Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.