Cena dizla ponekod v Italiji presegla 3,1 evra na liter

V Italiji se na več avtocestnih črpalkah cena dizelskega goriva približuje pragu 2,9 evra na liter, ki ga je ponekod pri posebnih gorivih že prekoračila, na navadnih cestah pa je že presegla 3,1 evra na liter. Na to po poročanju agencije Ansa opozarja združenje potrošnikov Codacons, ki se sklicuje na podatke, ki so jih ministrstvu za infrastrukturo in promet posredovali upravitelji črpalk.

Tako je npr. na avtocestah A11, A12 in A21 cena litra dizla dosegla 2,899 evra, rekord pa je na avtocesti A4 Benetke-Trst dosegla cena za liter posebnega dizla: 3,048 evra. Na navadnih cestah pa je ponekod treba odšteti več kot 3,1 evra: v kraju Belvedere di Spinello pri Crotoneju npr. liter dizla stane 3,189 evra, liter premium dizla pa 3,269 evra. Zato Codacons od ministrstva zahteva pojasnila, ali podatki držijo ali gre za napake v komuniciranju. Združenje se je obrnilo tudi na Neodvisni organ za varstvo konkurence, ki pa ni ugotovil nepravilnosti.