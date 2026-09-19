Vozijo se na gledališke predstave, v prvi vrsti v SSG

»Bistveno je bilo to, da se je vloga društva, ki je bilo ustanovljeno za to, da vsako poletje organizira festival, zmanjšala. V Kopru je že delovalo gledališče, ki je v vmesnem času tudi producentsko vodilo poletni festival. In na lepem se je postavilo vprašanje, kaj bo društvo Primorski poletni festival (PPF) zdaj počelo. In tako smo se preprosto odločili, da bomo organizirali oglede predstav drugod. Prva stvar, ki nam je padla na misel, je bilo Slovensko stalno gledališče (SSG) v Trstu. Zakaj? Ker so bili ljudje s slovenske obale in zaledja že od nekdaj navajeni, da se je hodilo na abonma v Trst. Nujno se nam je zdelo tudi, da podpremo tržaško gledališče,« je dejala predsednica omenjenega društva.

»Začeli smo leta 2013, torej prva sezona abonmaja Slovenskega stalnega gledališča je bila 2013/2014,« je začela pogovor Neva Zajc o akciji Primorski poletni festival in abonma v Trstu.

Pet predstav in dve izbirni

V letošnjem abonmaju SSG je oktobra na ogled gostovanje ljubljanske Drame Hrup za odrom, pred tem bo voden ogled razstave Sandija Renka. Novembra sta na voljo dva termina za ogled predstave Žile, januarja prav tako dva termina veljata za Zmago, za predstavo Art marca in predstavo Spomin vode maja. Izbirni predstavi sta Inkubator (januarja) ali Odprti zakon (aprila). »Pravilo namreč je, da če predstava pride v Koper, je ne uvrstimo v naš abonma,« Zajc razloži programsko izbiro abonmaja, ki ga sestavi poznavajoč gledališče nasploh, tržaško gledališče in člane društva. Dodaja, da pri rednem abonmaju SSG v Trstu krije polovico stroškov avtobusnega prevoza gledališče, polovico pa si obiskovalci plačajo sami s prispevkom.

Tisti, ki bi bili radi člani društva Primorski poletni festival, se morajo preprosto včlaniti v društvo. Na njihovi spletni strani je prijavni obrazec, članarina stane 25 evrov. V društvo se lahko včlanite kadarkoli, do 20. septembra (jutri, op. ur.) pa sprejemamo prijave za abonma SSG. Za vse ostale predstave pa sproti. Društvo seveda tudi organizira prevoz. Štirje avtobusi vozijo iz Lucije, Izole, s treh postaj v Kopru in na Škofijah. Toda tu se potovanje članov društva šele dobro začenja.

»Teh pet predstav plus dve izbirni veljata za SSG Trst. Ta abonma je osnovni abonma, vse ostalo pa so posamične ali dodatne predstave, na katere jih vozimo. In to počnemo, ker imamo neverjeten odziv. Kdor kupi abonma in plača članarino – to letos stane 85 evrov –, tisti ima lahko vse.« Včlanijo se lahko tudi Tržačani ali Goričani, nekaj jih je že včlanjenih v društvo, v potujočo družino društva Primorski poletni festival, vendar se morajo pridružiti organiziranemu prevozu iz Slovenije, ker slovenski prevozniki ne smejo pobirati članov v Italiji.