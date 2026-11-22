Prek srednje Evrope se proti vzhodu pomika oslabljena hladna fronta. Za njo se nad Alpami prehodno krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah bo danes k nam od severozahoda prehodno dotekal bolj suh zrak.

Oblačno bo s padavinami, ki bodo obilnejše od popoldneva. Na Tržaškem in na Kraški planoti bodo lahko padavine tudi obilne. Zvečer bo postopno izboljšanje.

Pooblačilo se bo. Padavine bodo od jugozahoda postopno zajele vso Slovenijo. Proti večeru se bodo krepile, meja sneženja se bo začela spuščati.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.