Kje, če ne v Trstu, kjer se simbolično zaključuje balkanska pot, so danes v sklopu novinarske nagrade Luchetta podelili nagrado Balkanska pot. V roke je šla novinarki Annalisi Camilli, ki je v reviji Internazionale objavila reportažo Nova pot, ki vodi skozi Trst. Zmagovalka je ugotavljala, da je v sodobnem medijskem prostoru, nasičenem z informacijami, najtežje ohraniti pozornost pri človeških usodah. V pogovoru z novinarko Rai Evo Ciuk so na odru ob njej bili še finalistki nagrade Annaflavia Merluzzi in Margherita Capacci ter Gianfranco Schiavone za ICS in strokovnjak za človekove pravice Massimo Moratti.

Camilli se je zaustavila pri sistemu sprejemanja, ki bi leta 2018 v Trstu »ob popolni odsotnosti solidarnosti in sovražnem pristopu uradnih institucij, kolapsiral, ko ne bi obstajala močna mreža prostovoljcev in organizacij, ki nudijo zdravstveno, psihološko in pravno pomoč ter osnovno oskrbo migrantom.« Na Trgu Libertà je lani pozimi nastala reportaža o solidarnosti, ki je danes pod udarom - sovražni govor, grožnje desnice, sodni procesi zaradi domnevnega spodbujanja nezakonitih migracij in še prepoved delovanja. Beseda je tekla o zaostrovanju nacionalnih zakonodaj in novega evropskega pakta o migracijah in azilu, ki močno ovirajo pridobitev dovoljenja za bivanje iz humanitarnih razlogov.

Vstop Bolgarije v schengensko območje in jedro EU je od leta 2025 tesno povezano s strožjim zadrževanjem migrantov zunaj meja EU. Margherita Capacci se je s skupino kolegov posvetila Iskanju pogrešanih v Bolgariji, še ena evropska meja tišine. »Ob kriminalizaciji nevladnih organizacij in zatiranju civilne družbe je država na mejo med Bolgarijo in Turčijo napotila več tisoč policistov in okrepila tako nasilje proti migrantom in pribežnikom,« je dejala. Meja poteka po več kot 100 kilometrov dolgem z gozdom poraščenem masivu Strandža, kjer se dogajajo nezakonita skupinska vračanja v Turčijo, čeprav bi po mednarodnem pravu migranti že imeli pravico zaprositi za azil. »Policisti migrantom odvzamejo oblačila, razbijejo mobilne telefone in jih brez hrane in vode pustijo v mrazu, dežju ali poletni vročini.« Velike zamude in ovire beležijo tudi pri medicinski pomoči in spomnila je na smrt v snegu treh 15-letnih Egipčanov decembra 2024.