ŽENSKA C-LIGA

Sangiorgina – Zalet ZKB 3:1 (14:25, 25:20, 25:11, 25:22)

Zalet ZKB: Grilanc 1, Norbedo 23, Surian 12, Močnik 5, Skerk 4, Mikac 2, Briscech (libero), Vidoni, Zonta 0. Trenerka Demi Vattovaz

Zaletu ZKB ni uspelo, da bi končno prebil led, saj se z gostovanja vrača s porazom in brez osvojene točke. Naša ekipa res nima sreče, saj niti tokrat trenerka Demi Vattovaz ni mogla računati na popolno postavo. Poleg Anne Ciuch, ki je še vedno službeno odsotna, je v soboto zaradi družinskih razlogov manjkala tudi Tientcheu, tako da na klopi ni bilo nobene napadalke.

Sam začetek srečanja je bil sicer nadvse obetaven, saj je Zalet ZKB prvi set osvojil resnično brez težav in se je lahko veselil letos sploh prvega osvojenega niza. V nadaljevanju pa so se stvari bistveno spremenile: Sangiorgina je odločno reagirala, naše igralke pa niso več prikazale tistega, kar znajo. Začele so grešiti, kar se je še posebno poznalo v tretjem setu, ki so ga oddale zlasti zaradi lastnih napak. V drugem in četrtem sta bili ekipi nekaj časa sicer izenačeni, a premalo Zaletove agresivnosti tako na servisu kot, predvsem, v napadu, kjer je svojo nalogo sicer dobro opravila Norbedo, je domačinkam pripomoglo k zmagi.

Prihodnji teden prihaja v goste PAV Natisonia, ki je tako kot Zalet ZKB še brez točk. Takrat bo treba seveda zmagati, ne zgolj zaradi lestvice, ampak tudi za moralo v ekipi. Morda je osvojeni set dal igralkam vsaj malo zaupanja v lastne moči, saj so prav tega nadvse potrebne.

MOŠKA C-LIGA

Volley Club – SloVolley ZKB 0:3 (16:25, 14:25, 11:25)

SloVolley ZKB: Karnel 5, Bulfon 10, Sutter 5, Jerič 9, Katalan 6, Terpin 4, Margarito (libero), Soranzio (libero), Aizza 0, Komjanc 3, Segre 2, Vattovaz 1. Trener Ambrož Peterlin

Favria – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:1 (20:25, 25:20, 25:17, 25:19)

Soča ZKB Lokanda Devetak: G. Černic, Cotič, Antoni, Quinzi, Persoglia, Vižintin, Devetak, N. Černic, Maniero, De Salvatore, Felettig, Bernardinis. Trener: Mattia

Odbojkarji Soče ZKB Lokanda Devetak se z gostovanja vračajo praznih rok. Varovanci Paola Mattie so sicer bolje začeli srečanje in povedli z 0:1. Nato pa so nasprotniki iz Favrie začeli bolje sprejemati, kar je pripomoglo k temu, da so bolje gradili igro. Sočani so po drugi strani imeli nekaj težav v vseh elementih, od sprejema do podaje, manjkalo jim je nekaj zagrizenosti, tako da jim tekme ni uspelo pripeljati do konca. Za nameček je nekaj težav s kolenom imel tudi Gabrijel Černic, ki ni mogel odigrati celotne tekme. Na drugi strani mreže pa so naleteli na razpoloženega korektorja, tako da so se morali sočani na koncu predati domačim odbojkarjem.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Buia 3:0 (25:19, 25:14, 25:17)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 10, Cotič 2, Komic 11, P. Gulich 13, Del Negro, D'Amelio (L), Deiuri, Lukajic, Piva 14, Buna, Caccavari (L), Coco, Menis 7, M. Gulich. Trener: Velikonja

Sočanke so pred domačimi gledalci v Sovodnjah dosegle sedmo zaporedno zmago in ostajajo edine nepremagane v ženski D-ligi. Zmaga je bila popolnoma zaslužena. Soča se je dobro pripravila na tekmo in ves čas imela nadzor nad potekom igre. Igrale so zelo povezano in borbeno ter niso dovolile nasprotnicam, da bi se razigrale. Kot je poudaril trener, so kar štiri igralke dosegle dvomestno število točk, kar dokazuje, da je bila distribucija žog zelo raznovrstna, kar je ravno tako povzročalo težave nasprotnicam. Za MVP tako tokrat niso razglasili posamezne igralke, pač pa ekipo v celoti.