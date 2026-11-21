C-LIGA

Bor Radenska – Portogruaro 82:79 (24:18, 45:44, 63:66)

Bor: Lo Duca 12 (1:2, 4:7, 1:2), Maiola 16 (1:4, 1:7, 6:10), D'Iglio 2 (-, 1:3, -), Jakin 16 (4:7, 3:5, 2:7), Comar 1 (1:2, 0:1, 0:3), Končar 6 (-, 3:3, -), Lettieri 7 (1:!, 3:5, 0:1), Pauletto 22 (1:1, 3:5, 5:9), Fr. Savoia, Gasparoni in Fi. Savoia nv. Trener: Kapo.

Košarkarji Bora Radenska so prebili led v letošnji sezoni. V 9. krogu C-lige so na domačem igrišču po izenačenem dvoboju z 82:79 premagali Portogruaro. Zasluženo so se veselili prve zmage, ki so jo seveda posvetili pokojnemu predsedniku Sergiu Pozarju. Čustven je bil sam začetek tekme z minuto odmora in prihodom na igrišče vseh Borovih košarkarjev s transparentom z napisom »Hvala-Grazie Sergio«.

Kot je razvidno iz delnih izidov posameznih četrtin, je bila tekma ves čas v popolnem ravnovesju. Le na začetku so gostje povedli z delnim izidom 6:0, nato pa so domačini ujeli pravi ritem. O zmagovalcu je tako odločala zadnja četrtina, v kateri so varovanci trenerja Almirja Kapa ohranili zbranost in mirno kri tudi v napeti končnici. V odločilnih trenutkih sta v napadu z natančnimi meti z razdalje v ospredje stopila Pauletto (22 točk) in Maiola (16), v obrambi pa je bil odločilen Jakin, ki je tudi zadel odločilni prosti met za zmago.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Kontovel – Interclub 74:62 (15:16, 30:34, 50:49)

Kontovel: Terčon 4 (0:2, 2:4, 0:1), Glavina 0 (-, -, -), Bellettini 2 (-, 1:1, -), Rocchetti 6 (2:2, 2:4, 0:2), Hmeljak 0 (-, -, -), Pro 15 (-, 6:9, 1:3), Mattiassich 19 (2:2, 4:9, 3:6), Salvi 0 (0:2, 0:1, 0:2), De Petris 4 (0:1, 2:4, -), Zettin 15 (2:2, 5:10, 1:3), Daneu 9 (-, 3:3, 1:4), Scocchi 0 (-, 0:1, 0:5). Trener: Peric.