Nedelja, 26. julija 2026

Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji počasi slabi. Nad zahodnim Sredozemljem je nastalo plitvo ciklonsko območje z vremensko motnjo, ki bo jutri vplivala tudi na vreme pri nas. Pred njo k nam priteka nekoliko toplejši in še razmeroma suh zrak.

Danes bo spremenljivo oblačno. Čez dan se bodo lahko pojavljale padavine in nevihte. Nekatere nevihte bodo lahko močnejše, zlasti v nižinah. Na obali bo pihal jugozahodni do jugovzhodni veter. V Gradežu in v Lignanu bodo možni morski vali.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.