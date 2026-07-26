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Nedelja, 26. julija 2026

Spletno uredništvo |
26. jul. 2026 | 0:01
    Nedelja, 26. julija 2026
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Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji počasi slabi. Nad zahodnim Sredozemljem je nastalo plitvo ciklonsko območje z vremensko motnjo, ki bo jutri vplivala tudi na vreme pri nas. Pred njo k nam priteka nekoliko toplejši in še razmeroma suh zrak.

Danes bo spremenljivo oblačno. Čez dan se bodo lahko pojavljale padavine in nevihte. Nekatere nevihte bodo lahko močnejše, zlasti v nižinah. Na obali bo pihal jugozahodni do jugovzhodni veter. V Gradežu in v Lignanu bodo možni morski vali.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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