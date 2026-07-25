Nekateri so se preoblekli v svoje idole

Veliki trg bodo drevi zasedli oboževalci britanske skupine Gorillaz. Približno 16 tisoč ljudi bo uživalo v ritmih najuspešnejše napol »virtualne« glasbene skupine na svetu.

»Všeč so mi, ker so eklektični, izvirni, vsak lik ima svojo zgodbo, v vsakem albumu je kaj novega, nikoli ne veš, katerih žanrov se bodo naslednjič lotili, katero zgodbo bodo predstavili. Gre za mešanico hip-hopa, alternativnega rocka, popa in elektronske glasbe, duba, reggaeja ter funka,« je popoldne v vrsti pred vhodom razlagal Francesco. Oboževalec znamenitega napol »virtualnega« benda je v Trst prispel iz Modene. Kot je razložil, so obraz skupine štirje animirani liki z izmišljeno, temačno-komično zgodbo: pevec 2-D, basist Murdoc Niccals, kitaristka japonskih korenin Noodle in Russel Hobbs, ameriški bobnar, obseden z duhovi prijateljev, ki so umrli med streljanjem v New Yorku. Liki so skozi leta razvili lastno biografijo, nekateri izdajajo knjige in imajo celo »intervjuje« z novinarji.

Številni obiskovalci so se ob priliki preoblekli v like glasbene skupine, eni so si, tako kot Murdoc Niccals, obraz pobarvali v zeleno, drugi, kot Videmčanki Aurora in Arianna, so razkazovali svoje pisane pričeske in pobarvana oblačila. Emilija iz Ljubljane pa se je opremila s kartonastim transparentom. »Gorillaze poslušam, odkar pomnim. Prvič jih slišim v živo, presrečna sem, da so v Trstu, tako blizu doma,« je dejala. Da gre za strastno oboževalko, je dokazoval napis na plakatu: »Prvič vas slišim v živo, vas lahko objamem?«