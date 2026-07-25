Noemi De Vincenzi do bronaste kolajne na svetovnem prvenstvu U23

Openka Noemi De Vincenzi je na veslaškem svetovnem prvenstvu U23, ki te dni poteka v nemškem Duisburgu, osvojila bronasto kolajno v dvojnem četvercu. Ob članici tržaške kluba Canottieri Nettuno so bile v italijanskem čolnu še Maria Lanciano, Aurora Spirito in Irene Gattiglia. Zlato kolajno so v današnjem finalu osvojile Američanke srebrno pa Britanke.

»Iskreno povedano, nimam pojma, kaj se je zgodilo. Preprosto sem sledila svojim soveslačicam, verjela sem vanje do zadnjega trenutka in moram se jim zahvaliti, ker sem pred tekmo čutila tremo in strah, one pa so bile ob meni ves čas. Spodbujale so me in moram se jim iz vsega srca zahvaliti. Poleg tega, da so moje soveslačice, so tudi prave prijateljice,« je po osvojitvi brona za italijansko veslaško zvezo FIC izjavila De Vincenzi.

De Vincenzi z nastopi na SP še ni končala. Jutri jo skupaj s Sebastianom Renzijem čaka še finale v konkurenci mešanih dvojcev. V današnjih kvalifikacijah sta »azzurra« zmagala v svoji skupini, boljši čas sta imela le Romunca v drugi skupini.