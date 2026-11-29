Nad večjim delom Evrope je obsežen anticiklon s središčem nad Baltikom. Z vzhodnimi vetrovi k nam pri tleh doteka dokaj hladen in vlažen zrak.

Pretežno jasno bo. Na obalnem področju bodo temperature pod dolgoletnim povprečjem in pihala bo okrepljena burja. V Trstu bodo sunki burje lahko močni.

V notranjosti bo še naprej večinoma oblačno, ponekod tudi megleno. Precej jasno bo v višjih legah in na Primorskem, tam bo pihala zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.