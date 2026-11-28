ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet - Natisonia 3:1 (23:25, 25:18, 26:24, 25:13)

​Zalet ZKB​: Grilanc 6, Zonta 0, Tientcheu, Norbedo 13, Ciuch 7, Močnik 7, Surian 14, Skerk 7, Mikac 4, Briscech (L). Trenerka: Vattovaz

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak - Fincantieri 3:1 (25:14, 21:25, 25:15, 25:21)

Soča ZKB Lokanda Devetak: N. Černic 6, Vižintin 7, Felletig 5, Antoni 12, Devetak 9, Persoglia 11, Cotič (L), Quinzi 4, De Salvatore 8, Bernardinis 3, G. Černic, Paulin. Trener: Mattia

SloVolley ZKB - Volleybas 3:0 (25:13, 25:11, 25:14)

SloVolley ZKB: Karnel 0, Bulfon 5, Jerič 7, Sutter 11, Komjanc 7, Terpin 6, Margarito (libero), Soranzio (libero), Aizza 0, Katalan 4, Segre 5, Vattovaz 3. Trener: Ambrož Peterlin

Osma prvenstvena tekma in osma gladka zmaga SloVolleyja ZKB. Tokrat je združeni vrsti stala nasproti ekipa, ki je bila do tega kroga na prvi polovici lestvice, vendar tekma nikakor ni izpolnila pričakovanj o morebitnem napetem boju, saj je bil SloVolley ZKB daleč boljši, česarkoli se je lotil in je do zmage prišel po le eni uri igranja. Trener Ambrož Peterlin je stalno spreminjal postavo na igrišču predvsem v želji, da se tudi mlajši igralci čimprej uigrajo z ostalimi in da bodo nared za zahtevnejša srečanja in prav vsi so tudi izpolnili trenerjeva pričakovanja.

ŽENSKA D-LIGA

Eurovolleschool – Soča Lokanda Devetrak ZKB 0:3 (19:25, 16:25, 15:25)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 13, Cotič 4, Komic 7, P. Gulich 10, D’Amelio (L), Deiuri 2, Lukajić, Piva 12, Buna, Caccavari (L), Coco 1, Menis 4, Del Negro, M. Gulich. Trener: Velikonja

MOŠKA D-LIGA

Futura Volley – SloVolley Studio Vegliach 0:3 (18:25, 12:25, 23:25)

SloVolley: Boezio 20, Grassi 6, Maion 7, Luka Manià 6, A. Mezzari 4, Svetina 9, Brosch (L), Luzzato (L), Butelli, Gioele Manià 7, Mattana 2, M. Mezzari. Trener: Loris Manià.

SloVolley Studio Vegliach se iz Cordenonsa vrača s peto prvenstveno zmago in novimi tremi točkami, ki so še kako pomembne za lestvico in morebitno uvrstitev na naslednjo fazo boljših ekip. Zmaga ni bila nikoli v dvomu, saj so igralci SloVolleyja nasprotnike prekašali v vsem. Kljub temu se niso prepustili podcenjevanju in so v prvih dveh setih z odločno in učinkovito igro stalno narekovali svoj tempo. Nekoliko lagodneje so zaigrali le v tretjem nizu, v katerem je Cordenons sicer dosegel nekaj več točk, vendar izid nekoliko vara, saj je SloVolley Studio Vegliach stalno imel vajeti igre v svojih rokah.