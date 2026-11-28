Kdor spoštuje pravno državo, spoštuje pravosodne institucije in njihove odločitve, četudi se te morebiti ne izidejo tako, kot bi želeli. Pripadniki aktualne italijanske vladajoče garniture pa vedno znova potrjujejo, da je njihovo spoštovanje pravne države ... selektivno. Če je odločitev njim naklonjena, jo pozdravijo in se je veselijo, če pa ni, je zanje to dokaz »krivosodja«, mafije, globoke države in tako naprej.

Predsednik senata Ignazio La Russa, ki zaseda drugi najvišji položaj v državi, je tokrat poskrbel celo za nadgradnjo selektivnega spoštovanja pravne države. Ustavno sodišče je brez ovinkarjenja posvaril pred morebitno zavrnitvijo volilnega zakona – t. i. stabilicum oz. Melonellum –, zoper katerega je bilo vloženih več kot 20 ustavnih pritožb. Odvetnik La Russa, ki v italijanskem parlamentu nepretrgoma sedi že 34 let, zadnja štiri celo na najvišjem sedežu, je dejal, da bi, če bi najvišji organ italijanske sodne oblasti za neustavno spoznal določilo, ki zapoveduje, da mora biti kandidat za predsednika vlade označen na glasovnici, to »predstavljalo kršitev same ustave«, hkrati pa pomenilo »ogromno in nepravično pomoč levici«. Ob tem je napovedal, da bo ustavno sodišče sprejelo nekaj kozmetičnih popravkov, ki pa se ne bodo dotaknili nosilnega ogrodja volilnega zakona.

La Russovo preventivno svarilo ustavnemu sodišču implicitno priznava, da je predpis, ki narekuje, da mora vsaka stranka oz. koalicija že ob vložitvi list navesti svojega kandidata ali kandidatko za predsedstvo vlade, voda na mlin aktualne desne koalicije. Giorgia Meloni se namreč namerava potegovati za nov mandat v Palači Chigi, medtem ko so na drugi strani političnega parketa še daleč od skupnega kandidata. Opozicija je obsodila izpad predsednika senata, v katerem je marsikdo videl neposredno grožnjo ustavnemu sodišču, kar so vsi označili za nesprejemljivo.