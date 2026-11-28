Tržaške ulice in trgi so danes v poznopopoldanskih urah zažareli v soju prazničnih luči. S tradicionalnim prižigom razsvetljave na Velikem trgu se je začelo praznično dogajanje v mestu. Na odru med jelkami in pred veliko zvezdo repatico so zadonele božične pesmi, po odštevanju in prižigu luči pa je nastopil še pevski zbor Jadranskega zavoda združenega sveta. Tržaški župan Roberto Dipiazza je ob predstavitvi prazničnega programa poudaril, da božično dogajanje ni več le tradicija, s katero želi občina razveseliti občane, temveč tudi pomemben turistični, kulturni in gospodarski dogodek. Trst se po njegovem v prazničnem času lahko kosa s Salzburgom.