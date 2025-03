Petek, 14. marca 2025

Nad večjim delom Evrope in Sredozemlja je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Od jugozahoda priteka k nam vlažen zrak.

Vreme bo z razširjenimi in obilnimi padavinami. V Julijskih Alpah in Predalpskem svetu bodo lokalno padavine lahko tudi zelo obilne. V hribovitem svetu bo močno snežilo, sprva nad okoli 1000-1300 m, čez dan pa nad 1200-1500 m. Možne so tudi nevihte. Ob morju bo pihal okrepljen južni do jugovzhodni veter; plimovanje bo povišano. V visokogorju bo pihal okrepljen do močan južni do jugozahodni veter.

Danes bo oblačno z obilnimi padavinami. Največ padavin bo v osrednji Sloveniji in na jugozahodu. Meja sneženja se bo na severozahodu spustila do alpskih dolin. Dež bo popoldne prehodno oslabel in marsikje ponehal, ter se nato zvečer od juga znova nekoliko okrepil in razširil nad vso Slovenijo. Ponekod na jugo so možne nevihte.

Na Primorskem bo pihal jugo, drugod pa šibak do zmeren jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 10, v alpskih dolinah okoli 1, najvišje dnevne pa od 9 do 16, na severozahodu okoli 4 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.