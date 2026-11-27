Nad severnim Sredozemljem je nastal ciklon, hladna fronta se pomika proti Balkanu. K nam doteka vlažen in hladnejši zrak.

Dopoldne bo pretežno oblačno vreme, na vzhodnem pasu bodo možne rahle padavine. Meja sneženja bo okoli 600 m. Pihala bo zmerna burja, ki bo lahko okrepljena na Kraški planoti in v Trstu. Popoldne se bo oblačnost trgala.

Večji del dneva bo pretežno oblačno. Rahlo sneženje bo dopoldne ponehalo, najkasneje v južni Sloveniji. Popoldne se bo oblačnost na severu trgala. Na Primorskem bo še pihala burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.