Dvesto tržaških gostincev in trgovcev se je letos pridružilo dobrodelni akciji Offri un caffè buonissimo (Ponudi zelo dobro kavo), s katero neprofitno združenje ABC Bambini Chirurgici pomaga otrokom, ki se zdravijo na onkološkem oddelku tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo, in njihovim družinam. Lesene škatlice za zbiranje prispevkov za ceno ene kave že stojijo na pultih krajevnih barov in trgovin, z izkupičkom bo združenje ABC Bambini Chirurgici brezplačno gostilo družine iz drugih krajev, ki za zdravljenje svojih otrok izberejo tržaško pediatrično bolnišnico.

Pobuda, ki so jo predstavili danes v tržaški kavarni San Marco, poteka že osmič. Glavna podpornika sta zvezi trgovcev in gostincev Confcommercio ter Fipe. Tudi tokrat je dobrodelno kampanjo podprla Občina Trst. Med partnerji so še društvo Caffè Trieste 1891, društvo Solidarietà Trieste in Trieste Coffee festival ter številna lokalna podjetja. Donirati bo mogoče do konca februarja 2027.

Kava je med najmočnejšimi simboli Trsta, je del njegove kulture, zgodovine in identitete. Ravno kavna tradicija je pobudnike navdihnila, da so za simbol dobrodelne kampanje izbrali to temo, je spomnila direktorica in ustanoviteljica združenja ABC Bambini Chirurgici Giusy Battain. »Letos smo zabeležili rekordno število udeležencev pri tej pobudi,« je bila zadovoljna. Poudarila je, da akcija Offri un caffè buonissimo povezuje krajevno skupnost v solidarnostno mrežo in dokazuje, da se sprejemanje uresničuje s skupnimi močmi.