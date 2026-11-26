Notranji minister Matteo Piantedosi je med današnjim obiskom v Trstu pred novinarji zavrnil pomisleke, ki jih je župan Roberto Dipiazza pred časom izrazil glede mejnega nadzora, ki da odvzema policijske sile mestnemu središču, saj na meji delujejo specializirane enote obmejne in finančne policije. Ob tem je postregel s podatki o zadnjih treh letih. »Na meji smo legitimirali 1,6 milijona ljudi, zavrnili vstop približno 6600 migrantom, prijeli 300 tihotapcev ljudi ter izsledili 700 oseb, ki so bile v schengenskem informacijskem sistemu (SIS) označene kot nevarne za državno varnost.« Poudaril je, da nadzor poteka v tesnem sodelovanju s Slovenijo in Hrvaško ter da ne ovira vsakodnevnega pretoka čezmejnih delavcev.

Minister je ocenil, da je bilo srečanje na prefekturi zelo plodno, in izpostavil spodbuden podatek o občutnem upadu števila kaznivih dejanj na Tržaškem. Tega je pripisal dobremu delu krajevnih ustanov in okrepitvi policijskih vrst. »V zadnjih dveh letih je v Trst prišlo 445 novih pripadnikov policije, karabinjerjev in finančne policije, glede na upokojitve je saldo pozitiven za 145 mlajših kadrov,« je dejal in napovedal, da bodo nove okrepitve v mesto prišle tudi v prvih mesecih prihodnjega leta.

Mesto po njegovi oceni potrebuje okrepitve v luči nadzora na meji in zadrževanja migrantov v mestnem središču, »kljub temu, da obstajajo njim namenjeni centri«. Piantedosi – ta kljub napovedim ni obiskal Starega pristanišča – je glede tega podprl ukrep tržaške kvesture in kritično ocenil nudenje pomoči migrantom na javnih površinah, kakršen je Trg Libertà. »Kdor to počne, ima očitno druge cilje,« je namignil in dejal, da mu je prefekt na zemljevidu pokazal, da so v neposredni bližini trga tri specializirane ustanove za oskrbo in nastanitev ljudi v stiski. V sistemu sprejemanja je sicer na Tržaškem trenutno 1300 polnoletnih oseb in 400 mladoletnih brez spremstva, ministrstvo pa namerava ponovno zagnati redne premestitve migrantov v druge dele države.

Trst bo dobil novo policijsko enoto

Novost predstavlja tudi skorajšnji dogovor z Deželo FJK o dopolnitvi protokola iz leta 2025, s katerim bodo v Trstu ustanovili sedež posebne policijske enote, ki bo skrbela za hitro posredovanje in ohranjanje javnega reda med shodi - v mesto ob izrednih dogodkih trenutno prihaja tovrstna enota iz Padove. Minister pa je omenil še novo enoto za preprečevanje kriminala in nadzor na ozemlju.