Po napovedih je v poznih popoldanskih urah znova pričakovati sneženje, predvsem na območju primorske avtoceste, je danes sporočil Dars. Voznike, ki se bodo v popoldanskih in večernih urah odpravili na pot, zlasti na primorsko avtocesto, poziva k previdni in prilagojeni vožnji. Kljub težavam v prometu trdi, da so bili na sneženje dobro pripravljeni.

»Kljub zahtevnim vremenskim razmeram stanje na avtocestah in hitrih cestah obvladujemo. (...) Uspešno obvladovanje današnjih zahtevnih zimskih razmer je rezultat temeljitih predhodnih priprav, dobre organiziranosti ter usklajenega delovanja avtocestnih baz, nadzornih centrov in ekip na terenu,« je sporočil Dars.

Po vremenskih napovedih je v poznih popoldanskih urah ponovno pričakovati sneženje. Dars zato vse voznike poziva, naj vozijo previdno in razmeram prilagojeno, naj se brez ustrezne zimske opreme ne odpravljajo na ceste, ekipam zimske službe pa naj omogočijo nemoteno opravljanje dela in ne prehitevajo plužnih vozil.

Udeležencem v prometu svetujejo spremljanje aktualnih prometnih razmer. Voznike tovornih vozil pa so pozvali, naj poskrbijo še za pravilno naložen in zavarovan tovor ter ustrezno razporeditev obremenitve vozila.

Ekipe zimske službe Darsa, ki so aktivirane že od srede popoldne, ostajajo na terenu in v pripravljenosti ter bodo glede na razvoj razmer izvajale vse potrebne ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti in čim boljše prevoznosti avtocestnega omrežja.