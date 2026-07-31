Petek, 31. julija 2026

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad Skandinavijo pa je ciklonsko območje s hladno fronto. Nad naše kraje s šibkimi jugovzhodnimi vetrovi doteka vse toplejši in suh zrak.

Od obale do Predalp bo pretežno jasno. V hribih bo sprva jasno, nato se bo postopoma pooblačilo, tako da ponekod niso izključene padavine. Pihal bo veter z morja. Zelo vroče bo, predvsem v nižinah in ponoči na obali. Temperature bodo visoke tudi v hribih.

Danes bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.