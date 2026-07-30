Vrhovno sodišče je zavrnilo priziv, na kraški planoti ločenega upravljanja naj ne bo

Italijansko vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo Občine Trst zoper odločitev o tem, da na Tržaškem ne obstaja ločeno upravljanje jusarskega premoženja. S tem se je zaključilo eno poglavje dolgoletne sage sodnega spora med občino in openskimi jusarji - sodbo je sprožil prav priziv slednjih - o vlogi staroselcev pri upravljanju kolektivnega premoženja. Eni vidijo v sodbi rešitev vseh vprašanj v zvezi z lastništvom na Tržaškem, drugi so veliko bolj previdni. Sodba pa je vsekakor prelomna.

»Zelo jasno so zavrnili celotno pritožbo,«je ocenil jusarski odvetnik Peter Močnik. V izjavi za Primorski dnevnik je jasno poudaril, da gre za zgodovinsko sodbo. Tovrstnega uspeha tržaški jusarji niso doživeli v zadnjih 120 letih, je ocenil. »Resnica je prišla na dan,« je poudaril. »Sodišče ni moglo iti proti zakonu,« je dodal in spomnil na zakon 168 iz leta 2017, ki je sicer nastal med omenjenim pravdanjem. Močnik je izpostavil, da v tej sodbi ni šlo za lastništvo nad zemljišči, temveč za vprašanje obstoja ločenega upravljanja jusarskega premoženja.

»Kar se tiče Opčin, je konec,« je o pomenu sodbe za lokalne upravitelje dodal odvetnik. »Sodba je zelo jasna,« je še poudaril Močnik. Vrhovno sodišče je potrdilo prejšnjo sodbo iz leta 2018, po kateri na kraški planoti ločenega upravljanja ne sme biti. Leta 2021 je rimsko prizivno sodišče sicer tudi konkretno razveljavilo sklep, ki je iz jusarskih zemljišč dejansko naredil javno dobro. Sodišče je odločilo, da je sklep iz leta 1955 kršil pravice jusarjev, odločilo je, da zemljišča pripadajo le članom openskega jusa.

»Pokojni občinski odbornik Giorgio Rossi je imel prav, ko je sklenil približen, polovični dogovor s Kontovelom. Pravil je, da je treba zasnovati dogovore,« je nadaljeval Močnik in se spominjal časov, ko je sam za stranko Slovenska skupnost sedel v klopeh tržaškega občinskega sveta, Rossi pa je v prvi mestni vladi Roberta Dipiazze vodil resor za urbanistiko. »Sodna pot ne izključuje dogovora,« je dodal. Vsekakor, meni Močnik, imajo jusarji veter v jadrih. Volitve v odbore za ločeno upravljanje, prve po tridesetih letih, so predvidene za november. Odvetnik meni, da jih ne bo. »Ne vem, kakšne volitve bodo delali,« je dejal in ocenil, da sodbe razveljavljajo režim ločenega upravljanja za celotno kraško planoto.