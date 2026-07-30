Oživiti želijo tržaške mestne četrti

V Trstu so uradno predstavili nov družbeni projekt z naslovom Piazze vive (Živi trgi), s katerim želi Občina Trst v sodelovanju z zadrugama La Quercia in Duemilauno s pobudo Habitat Microaree ponovno oživiti javne prostore v mestnih četrtih.

Projekt je nastal zaradi raznih izzivov, kot so osamljenost ljudi, čustvene stiske mladih in pomanjkanje izobraževalnih priložnosti. Z vključevanjem lokalne skupnosti, šol in društev v javno življenje želi ustvariti spodbudno okolje za otroke, mladostnike in starše. Kot je poudaril občinski odbornik za socialno politiko Massimo Tognolli, pobuda ne cilja le na prenovo prostorov, temveč na vzpostavitev medčloveških odnosov med prebivalci Trsta, tudi tistimi, ki prebivajo v obrobju mesta.

Bogat poletni program ponuja popolnoma brezplačne aktivnosti za vse generacije. Dogajanje je razpršeno po različnih soseskah, kot so Staro mesto, Rojan, Škedenj ter Naselje sv. Sergija. Zanimiv poletni program predvideva več športnih dejavnosti, kot so plezanje in razna športna tekmovanja. Znanstveni in kulturni del programa pa vključuje obiske muzejev, izlete v naravo, obisk Znanstvenega imaginarija ter poletni kino pod zvezdami. Danes je ob 10. uri predviden izlet z ladjo Delfino verde s tržaškega nabrežja v Grljan, dogajalo pa se bo tudi na Krasu. 18. avgusta pa bodo na Kontovelu organizirali večer kina na prostem (ob 18. uri). Sledilo bo tekmovanje v družabnih igrah, ki bo potekalo 21. avgusta ob 17. uri na Proseku. Na isti lokaciji bo 27. avgusta ob 17. uri glasbena delavnica drum circle, 31. avgusta pa bo na Opčinah zaključni dogodek, ki predvideva kino in tekmovanje v družabnih igrah.

Občina in organizatorji dogodkov vabijo vse prebivalce mesta in okolice, še posebej otroke in družine, da izkoristijo poletne dni za druženje na prostem in skupaj ustvarijo bolj povezan ter živahen Trst.