Predlaga finančni dodatek za dvojezične varnostne sile

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani je pred tremi tedni predložil glasovalno pobudo, s katero predlaga priznanje dvojezične doklade varnostnim organom, ki delujejo na območju Furlanije - Julijske krajine. Pobudo sta podpisala tudi deželna svetnika Nicola Conficoni in Francesco Martines (Demokratska stranka).

Predlog predvideva dodelitev finančnega priznanja pripadnikom varnostnih sil, ki imajo določeno kompetenco slovenskega jezika (jezikovno potrdilo po opravljenem izpitu) in jo nudijo v korist upravi, skupnosti in celotnemu varnostnemu sistemu, je pojasnil Pisani na včerajšnjem srečanju z novinarji v dvorani deželnega sveta na tržaškem Trgu Oberdan. Poznavanje drugega jezika omogoča namreč podiranje ovir za hitro komunikacijo ter izboljšuje povezanost skupnosti, ki se izraža v številnih vsakodnevnih dejavnostih.

»Glede na to, da je ta dodatek za dvojezičnost že predviden na Trentinskem - Južnem Tirolskem in v Dolini Aoste po posebnih deželnih in državnih predpisih, ne vidim zakaj ne bi veljal tudi v naši deželi. Dejansko gre za razširitev pravice, ki jo že uživajo v drugih deželah, oz. za enako obravnavo pripadnikov varnostnih sil,« je ugotavljal. Podobno velja tudi že v Sloveniji, je zbrane seznanil Pisani. Pri sosedih kolektivna pogodba za policiste predvideva dodatek za dvojezičnost za policiste, ki izpolnjujejo pogoj znanja jezika italijanske ali madžarske narodne skupnosti in delajo na območjih, kjer se kot pogoj zahteva znanje tega jezika.