Petek, 6. novembra 2026

Nad večino Evrope se je razširilo območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. Šibak ciklon je nad Sredozemljem. K nam od vzhoda še doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Dopoldne bo prevladovalo jasno vreme. Ob morju bo še pihala zmerna burja. Čez dan bo spremenljivo oblačno, burja bo slabela.

Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, možna bo tudi slana. Popoldne bo večinoma sončno, na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.