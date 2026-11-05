Lep Šimenko se je srečala z vodstvom Slorija

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in državna sekretarka Helena Jaklitsch sta se ta teden srečali s predsednico Slovenskega raziskovalnega inštituta (Slori) Saro Brezigar in direktorjem Devanom Jagodicem.

Kot so na družbenih omrežjih zapisali v uradu, so se na srečanju pogovarjali o sodelovanju inštituta s Centralnim uradom za slovenski jezik Dežele FJK pri standardizaciji slovenskih krajevnih imen v Italiji, ki so dragocen del slovenske jezikovne in kulturne dediščine.

Dotaknili so se tudi selitve Slorija v prenovljeni Narodni dom pri Svetem Ivanu v Trstu ter nadaljevanja mladinskih raziskovalnih taborov, ki mladim omogočajo spoznavanje slovenske skupnosti, jezika in okolja.