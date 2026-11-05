Ob veliki previdnosti je rast zmerna

Gospodarstvu Furlanije - Julijske krajine gre dokaj dobro. Tako trdi direktor tržaške podružnice Banke Italije Massimo Gallo, ki je včeraj s svojo ekipo strokovnjakov predstavil sveže poročilo o gospodarskih gibanjih v deželi. Rezultati analize namreč kažejo na zmerno nadaljevanje rasti tudi v prvi polovici letošnjega leta, pri čemer se je deželni bruto domači proizvod (BDP) na letni ravni povečal za 0,9 odstotka, enako kot v italijanskem povprečju. Rast je bila podobna lanski, čeprav med panogami zaznavajo precejšnje razlike.

Po ocenah Banke Italije se je dodana vrednost v industriji v prvem polletju povečala za 0,8 odstotka. Rasli so ladjedelništvo, metalurgija, elektronika in živilska industrija, krčile pa so se pohištvena industrija ter proizvodnja električnih naprav in strojev. Posebej izrazit je letos padec deželnega izvoza, saj se je njegova vrednost od januarja do junija zmanjšala za 9,6 odstotka. Podatek pa ni nujno zaskrbljujoč, mirijo pri Banki Italije, saj gradnja dragih potniških križark namreč poteka v večletnih ciklih.

Zaradi mednarodne negotovosti in dražjih energentov se zlasti manjša podjetja, ki predstavljajo pomemben delež deželnega gospodarstva, ne odločajo za pogumnejše naložbe. Nedvomno bolje pa gre gradbeništvu, ki ga spodbuja tudi 13-odstotno povečanje povpraševanja javnih uprav. K temu prispevajo tudi projekti, financirani iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO), saj so do junija izplačila zanje dosegla 1,99 milijarde evrov oziroma 70 odstotkov dodeljenih sredstev, kar presega državno povprečje (62 odstotkov).

Poročilo Banke Italija poroča tudi o izboljšanju razmer na trgu dela. Zaposlenost tako med redno zaposlenimi kot med samozaposlenimi se je namreč v prvi polovici leta povečala za 2,8 odstotka, kar je za 0,6 odstotka več od državnega povprečja. Pri Banki Italije sicer priznavajo, da nimajo podatkov o tem, ali gre za kakovostne zaposlitve.