Ponedeljek, 23. septembra 2024

Jutri bo spremenljivo oblačno, verjetno bo občasno deževalo. Padavine bodo znatnejše zlasti v drugem delu dneva. Proti večeru in ponoči bodo možne tudi plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše po nižinah, v predalpskem pasu in na obali. Ob morju bo zapihal zmeren južni veter.

Jutri zjutraj bo na vzhodu države dokaj sončno, drugod bo več koprenaste oblačnosti. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter. Proti večeru se bodo v zahodni Sloveniji začele pojavljati krajevne plohe in nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.