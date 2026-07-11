Sobota, 11. julija 2026

Območje visokega zračnega tlaka sega iznad Britanskega otočja proti srednji Evropi. V višinah od severozahoda k nam doteka nekoliko toplejši in še vedno suh zrak.

Danes bo rahlo oblačno. Popoldne bo vreme spremenljivo, v hribih bodo možni nalivi in nevihte, ki se bodo lahko razširile v nižine. Na obali in na vzhodu bo manjša verjetnost padavin. V nižinah bodo lahko nekatere nevihte močnejše. Popoldne bo pihal zmeren južni veter.

Danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.