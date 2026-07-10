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Požar

Požar pri Repnu so omejili

Zublji so se vneli okoli 13. ure pri Branovi javi

Spletno uredništvo |
Repen |
10. jul. 2026 | 18:27
    Požar pri Repnu so omejili
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Kaže, da je najhujše za nami. Požar, ki se je vnel danes popoldne pri Branovi javi pri Repnu, nedaleč od tamkajšnjega nogometnega igrišča, so profesionalni in prostovoljni gasilci omejili. V nadaljevanju bodo poskrbeli za sanacijo območja in požarno stražo, namen je preprečiti vžig novih žarišč.

Požar se je v popoldanskih urah premaknil proti Colu in se približal cesti Na Glinci, ki povezuje Col s cesto za Opčine. Pri gašenju je sodelovala trojica helikopterjev, ob mnogih enotah profesionalnih in prostovoljnih gasilcev.

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