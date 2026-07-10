Požar pri Repnu so omejili

Kaže, da je najhujše za nami. Požar, ki se je vnel danes popoldne pri Branovi javi pri Repnu, nedaleč od tamkajšnjega nogometnega igrišča, so profesionalni in prostovoljni gasilci omejili. V nadaljevanju bodo poskrbeli za sanacijo območja in požarno stražo, namen je preprečiti vžig novih žarišč.

Požar se je v popoldanskih urah premaknil proti Colu in se približal cesti Na Glinci, ki povezuje Col s cesto za Opčine. Pri gašenju je sodelovala trojica helikopterjev, ob mnogih enotah profesionalnih in prostovoljnih gasilcev.