Rojc Kajzerja opozorila na odprta vprašanja manjšine

Slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je na slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja naslovila dopis, v katerem opozarja na najpomembnejša odprta vprašanja Slovencev v Italiji. Kajzer se danes mudi v Rimu na srečanju skupine Prijateljev Zahodnega Balkana, ki mu predseduje italijanski zunanji minister Antonio Tajani, ob tej priložnosti pa je senatorka DS naslovila nanj dopis s prošnjo, naj se omenjena vprašanja upoštevajo v teku Kajzerjevih pogovorov v Rimu.

Med odprtimi vprašanji je predvsem tisto o zastopanosti Slovencev v italijanskem parlamentu, pri čemer Rojc opozarja, da je treba upoštevati amandma DS, tudi v luči jamstev, ki jih na tem področju Republika Slovenija nudi v svoji ustavi italijanski narodni skupnosti, ki ima skupaj z madžarsko zagotovljeno zastopstvo v slovenskem Državnem zboru.

V nadaljevanju senatorka opozarja na zelo hudo krčenje števila ravnateljev slovenskih šol v Italiji, glede česar je pred nedavnim naslovila vprašanje na italijanskega ministra za izobraževanje Giuseppeja Valditaro.

Na koncu je tudi vprašanje medsebojnega priznavanja študijskih naslovov: gre za vprašanje, ki se tiče tudi italijanske manjšine v Sloveniji, opozarja Tatjana Rojc.