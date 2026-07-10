VREME
DANES
Petek, 10 julij 2026
Iskanje
Slovenci v Italiji

Rojc Kajzerja opozorila na odprta vprašanja manjšine

Ob današnjem srečanju skupine Prijateljev Zahodnega Balkana v Rimu

Ivan Žerjal |
Rim |
10. jul. 2026 | 16:47
    Rojc Kajzerja opozorila na odprta vprašanja manjšine
    Tatjana Rojc( fotodamj@n )
Dark Theme

Slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je na slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja naslovila dopis, v katerem opozarja na najpomembnejša odprta vprašanja Slovencev v Italiji. Kajzer se danes mudi v Rimu na srečanju skupine Prijateljev Zahodnega Balkana, ki mu predseduje italijanski zunanji minister Antonio Tajani, ob tej priložnosti pa je senatorka DS naslovila nanj dopis s prošnjo, naj se omenjena vprašanja upoštevajo v teku Kajzerjevih pogovorov v Rimu.

Med odprtimi vprašanji je predvsem tisto o zastopanosti Slovencev v italijanskem parlamentu, pri čemer Rojc opozarja, da je treba upoštevati amandma DS, tudi v luči jamstev, ki jih na tem področju Republika Slovenija nudi v svoji ustavi italijanski narodni skupnosti, ki ima skupaj z madžarsko zagotovljeno zastopstvo v slovenskem Državnem zboru.

V nadaljevanju senatorka opozarja na zelo hudo krčenje števila ravnateljev slovenskih šol v Italiji, glede česar je pred nedavnim naslovila vprašanje na italijanskega ministra za izobraževanje Giuseppeja Valditaro.

Na koncu je tudi vprašanje medsebojnega priznavanja študijskih naslovov: gre za vprašanje, ki se tiče tudi italijanske manjšine v Sloveniji, opozarja Tatjana Rojc.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: