V prvih šestih mesecih so izdali skoraj 4000 kazni

Tržaška lokalna policija je v letošnjem prvem polletju voznikom izdala 3942 kazni. Podatke o šestmesečnem delovanju treh oddelkov (oddelka za preiskave dokumentov in za prometno tehnologijo ter operativne enote) je danes predstavila Caterina de Gavardo, ki je v mestni vladi pristojna za lokalno policijo in varnost, v družbi poveljnika Walterja Milocchija in vodij oddelkov Stefana Delamija in Morena Belica.

V skladu z 12. členom cestnoprometnega zakonika je lokalna policija z drugimi organi pristojna za nadzor na cestah na območju občine. Oddelek za preiskave dokumentov je nastal leta 2024 in redno izvaja kontrole zlasti nad tovornim prometom in potniškimi avtobusi ter se poslužuje napredne opreme. Številni vozniki namreč potujejo s ponarejenimi dokumenti, zlasti tujci z Bližnjega vzhoda, ki ponarejajo vozniška in druga dovoljenja, so povedali včeraj. Pogosto ponarejajo števce, posegajo v tahograf, ki med vožnjo beleži čas vožnje, voznikove odmore, vozijo prehitro in preveč ur zaporedoma. To velja za voznike tovornjakov, a tudi za voznike turističnih avtobusov, z izjemo tistih, ki spremljajo šolske skupine na izlete, za katere se kontrole izvajajo že pred odhodom. Voznikom tovornih vozil in avtobusov je lokalna policija v omenjenem obdobju izdala 72 glob.

Od januarja do danes je lokalna policija največ kazni, 930, izrekla voznikom, ki na vozilu niso opravili obveznega tehničnega pregleda. Večina nanj pozabi, je pojasnil poveljnik Milocchi, podobno se dogaja z zavarovanjem. Lokalni policisti so v omenjenem obdobju ustavili 405 nezavarovanih vozil.

Raznorazne prekrške zaradi nespoštovanja prometnih oznak so kaznovali s 662 globami, 325 voznikov pa ni bilo privezanih. Zaradi prehitre vožnje so izdali 369 glob, zaradi neprimernega vedenja v primeru nesreče pa 321. Dvanajst voznikov je s kraja nesreče pobegnilo. Glob zaradi nevarne vožnje je bilo med januarjem in junijem 212. Številni vozniki so izsilili prednost (155), mnogi so med vožnjo uporabljali pametni telefon (124).