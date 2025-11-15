Sobota, 15. novembra 2025

Nad Atlantikom je obsežen ciklon z vremensko fronto, ki se približuje zahodnim Alpam. Nad osrednjim Sredozemljem in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, ki počasi slabi. K nam od jugozahoda doteka postopno bolj vlažen in topel zrak.

Danes bo oblačno. Možen bo rahel dež, ki bo od popoldneva bolj verjeten na obali in na vzhodu.

Oblačnost se bo postopno razširila nad večji del Slovenije. Ponekod na vzhodu bo še nekaj sončnih obdobij, v zatišnih legah pa bo zjutraj lahko tudi megleno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Povečini bo pihal šibak jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.