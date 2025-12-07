Nočejo uvedbe nadzora v soseski

V prejšnjih dneh so rajonski sveti v Trstu poleg proračuna obravnavali tudi sklep o spremembi pravilnika lokalne policije. Ta predvideva možnost uvedbe tako imenovanega nadzora soseske, preko katerega bi občani prostovoljno priskočili na pomoč lokalni policiji pri zagotavljanju javnega miru in reda. Uvaja pa tudi prepoved pritrjevanja omaric za ključe (t.i. keybox) na javno imetje in prepoved sprehajanja po vaseh in mestnih četrtih »pol goli« oziroma z nepokritim trupom. V sklepu je še predvidena razširitev območij, na katerih lahko policija ter drugi varnostni organi odredijo t.i. urbani daspo oziroma 48-urno prepoved vstopa na določeno območje.

S temi predlogi pa se niso strinjali tako v vzhodnokraškem kot v zahodnokraškem rajonskem svetu, kjer so predlogu izdali negativno mnenje. Rajonski svetniki so se negativno izrazili še posebej na račun možnosti uvedbe nadzora v soseski. »Sklep ne navaja, kako bi se ta nadzor izvajal, ne da bi tega vedeli, pa se nikakor ne moremo pozitivno izreči,» je pojasnila predsednica rajonskega sveta za vzhodni Kras Nives Cossutta (Demokratska stranka). Ravno tako so se negativno izrekli predstavniki DS v četrtem rajonskem svetu (ki je pristojen za mestno središče). Občini očitajo, da si z uvedbo nadzora želi pilatovsko umiti roke in težave v zvezi z vse slabšo varnostjo prenesti na občane.