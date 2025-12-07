V torek pričetek bitke za proračun

V torek bo mestna politika stopila na vroč teren: mestni svetniki odpirajo razpravo o financah. Na prvi seji bodo v ospredje postavili še zadnji letošnji rebalans proračuna, na naslednjih srečanjih pa jih čaka še tehtanje proračunskih načrtov za prihodnje triletno obdobje.

Pojutrišnjem bosta na dnevnem redu dva sklepa o rebalansu proračuna. Prvi obravnavani rebalans bo zadeval projekt kabinske žičnice in pričakovati je, da bo razprava dolga in naporna, saj je levosredinska opozicija v preteklih dneh večkrat izrazila svoje nestrinjanje z odločitvijo občinskega odbora, da na stran iz občinske blagajne da denar za kabinsko žičnico. Naj še enkrat spomnimo, da morajo projekti, za katere so že izbrali izvajalca del (izvajalec je Leitner), imeti finančno kritje. V čakanju na odobritev nove časovnice financiranja na ministrstvu za infrastrukturo in promet (zdajšnja časovnica predvideva izplačilo 48,7 milijonov evrov med letoma 2027 in 2034), so se v mestni vladi odločili, da rezervirajo sredstva in s tem prikrajšajo druge projekte. Financiranje pločnikov, parkov, igral, tržnic, občinskih nepremičnin bo s tem sklepom stopilo v drugi plan.

Pa poglejmo, kakšen investicijski cikel so si zamislile mestne oblasti. Program naložb za obdobje 2026-2028 predvideva 236 milijonov evrov investicij, od tega kar 177 milijonov že v letu 2026. Po zagotovilih odbornika Bertolija bodo sredstva namenjena obnovi javne infrastrukture, prenovi nepremičnin in razvoju novih projektov, ki naj bi izboljšali kakovost bivanja in spodbudili gospodarstvo. Med ključne vire financiranje sodijo deželna sredstva. Prav s temi naj bi že prihodnje leto začeli širiti športni objekt na Rovni.Nastajati bo začela nova hala telovadnice Ervatti. Naložba bo vredna 3,5 milijona evrov.