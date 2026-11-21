Nad severno polovico Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka, vremenska fronta se počasi bliža Alpam. Nad jugozahodom Evrope se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnimi vetrovi k nam doteka prehodno nekoliko bolj suh zrak.

Danes bo v glavnem jasno do rahlo oblačno. V nižinah in na obali se bodo lahko pojavljale meglice ali megla.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Sprva bo po nekaterih nižinah megleno. Čez dan se bo prehodno razjasnilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.