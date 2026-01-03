Sobota, 3. januarja 2026

Nad severovzhodnim delom Evrope je obsežno in globoko ciklonsko območje. Oslabljena vremenska fronta se zadržuje nad severnim Balkanom. V višinah k nam od jugozahoda priteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Po vsej deželi bo rahlo oblačno. Od popoldneva bo začela pihati zmerna burja.

V zahodnih in severnih krajih bo delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo rahle padavine slabele in postopno ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Meja sneženja se bo ob koncu padavin spustila tudi do nižin.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.