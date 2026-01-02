Ana Bucik Jogan bo po koncu sezone sklenila kariero

V Kranjski Gori je vse pripravljeno za prvi smučarski spektakel letošnje zime v Sloveniji. Podkorenska strmina bo jutri in v nedeljo sedmič po vrsti gostila svetovni pokal alpskih smučark. Na jutrišnjem veleslalomu in nedeljskem slalomu bo nastopila tudi Nabrežinka Caterina Sinigoi, članica SK Gorica (in še vedno tudi SK Devin) ter slovenske reprezentance za evropski pokal.

Kranjskogorsko tekmovanje pa bo posebno za prvo slovensko adutinjo Ano Bucik Jogan, ki je napovedala, da bo konec sezone končala tekmovalno kariero. »To bo moj zadnji domači vikend in zadnja sezona v karieri,« je na današnji novinarski konferenci v ciljni areni poligona v Podkorenu dobro premišljeno in pretehtano odločitev predstavila Bucik Jogan.

Novogoričanka bo tekmovala do konca sezone, prav tako bo nastopila prihodnji mesec na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo. Dvaintridesetletnica je v karieri doslej enkrat posegla po stopničkah, na tekmi svetovnega pokala v Lenzerheideju 26. januarja 2018 je bila tretja v alpski kombinaciji.