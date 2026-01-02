V prihodnjem tednu kaže na izrazito zimsko fazo

Po precej sončnem in hladnejšem ter vetrovnem koncu tedna od ponedeljka kaže na zaostritev vremenske slike. Po zadnjih izračunih naj bi v prihodnjem tednu nastopila izrazita zimska faza. Glavno vlogo bosta imela višinska dolina z mrzlim arktičnim zrakom, ki bo dosegla Sredozemlje in tamkajšnji nastanek prizemnega ciklonskega območja. Z višinsko dolino bo proti nam večji del prihodnjega tedna pritekal mrzel zrak, ciklon pa bo prinesel občasne padavine. Našim krajem bo, kot kaže, ciklon najbližji v torek ter nato še deloma v sredo in četrtek. Zmes je na papirju ugodna za morebitno občasno sneženje do nižin in morda obrobno tudi do morja. Ključna pa bo sočasnost pričakovanih pojavov.

Mrzlo bo in vetrovno. Pihala bo v glavnem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo v prihodnjem tednu ob morju le nekaj stopinj Celzija nad ničlo, na Kraški planoti in v nižinah FJK do okrog ničle. Ni izključeno, da bomo ponekod zabeležili kakšen ledeni dan. Najnižje nočne temperature pa se bodo ob morju spustile do okrog ničle, drugod v FJK več stopinj Celzija pod ničlo. Proti koncu tedna, ko se bodo vetrovi umirili, se bodo najnižje nočne temperature, če bodo izračuni potrjeni, tudi ob morju spustile kakšno stopinjo Celzija pod ničlo, drugod pa globoko pod ledišče.

Glavnina poslabšanja bi se morala udejanjiti med torkom in četrtkom.

V ponedeljek bo še povečini oblačno in suho. Najvišje dnevne temperature bodo v FJK do okrog 5 stopinj Celzija, ponoči pa se bo živo srebro razen ob morju spustilo pod ničlo.

V torek dopoldne se bodo predvidoma pojavljale prve padavine, marsikje bo rahlo naletaval sneg. Čez dan se bo rahlo otoplilo, v popoldanskih urah pa bo, kot kaže, ob približevanju ciklona naše kraje dosegel padavinski pas in bo začel vdirati hladnejši zrak. Če bo lega ciklona potrjena in bo sočasno, kot kaže po zdajšnjih izračunih, z burjo pritekal bolj mrzel zrak, se bodo pojavljale šibke do zmerne padavine, meja sneženja pa se bo spuščala. Snežilo bi lahko v tem primeru tudi v nižinah, na Kraški planoti in morda tudi ponekod ob morju.

V sredo kaže ob približevanju zelo mrzlega višinskega zraka še na vsaj občasno nestanovitnost. Ob občasnih padavinah bi se lahko pojavljale posamezne krajevne snežne plohe ali nevihte do najnižjih predelov.

V četrtek bi lahko po zdajšnjih izračunih še vztrajala občasna nestanovitnost, nato se bo vreme predvidoma izboljšalo.