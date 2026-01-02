Slovenija po nesreči v Crans Montani Švici ponudila pomoč

Slovenija se je po četrtkovem smrtonosnem požaru v smučarskem letovišču Crans Montana odzvala na prošnjo Švice za mednarodno pomoč prek mehanizma EU za civilno zaščito in ji ponudila možnost pri oskrbi poškodovanih z opeklinami, so danes za STA sporočili z zunanjega ministrstva.

Pojasnili so, da je Švica v noči na danes prek omenjenega mehanizma unije zaprosila za pomoč pri zdravljenju pacientov z opeklinami.

»V primeru pozitivnega odgovora Švice bo v nadaljevanju lahko Republika Slovenija izvedla potrebne in konkretne postopke za prevzem pacientov - transport, namestitev in oskrbo,« so dodali in poudarili, da bo o konkretni obliki pomoči možno govoriti po odločitvi pristojnih v Švici.

Kar se tiče narodnosti žrtev v tragičnem dogodku pa so na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve pojasnili, da nimajo novih informacij. Ostajajo v stalnem kontaktu s švicarskimi organi, so še dodali, potem ko so v četrtek za STA sporočili, da nimajo informacij o tem, ali so med žrtvami tudi Slovenci.

Oblasti kantona Valais so danes sporočile, da identifikacija 40 smrtnih žrtev požara še poteka, da pa so uradno identificirali 113 od skupno 119 poškodovanih. Med njimi je 71 Švicarjev, 14 Francozov, 11 Italijanov, štirje Srbi ter po en državljan Belgije, Luksemburga, Poljske in Portugalske.

Dodali so, da identifikacija šestih poškodovanih še poteka in da državljanstvo skupno 14 poškodovanih še ni znano ter da bi se omenjeni podatki lahko še spremenili.