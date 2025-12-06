Sobota, 6. decembra 2025

VREME
Na deželnem območju bo prisotna spremenljiva oblačnost, lahko le zmerna na zahodu. Na območju Trbiža bo predvsem dopoldne prevladovalo oblačno vreme zaradi prisotnosti nizkih oblakov. Na Tržaškem bo pihal burin.

Na Primorskem ter na severozahodu bo danes dokaj sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. V notranjosti bo prevladovalo oblačno vreme, v vzhodnih krajih dopoldne ni izključena kakšna kaplja dežja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

