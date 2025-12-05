S Titovega spomenika odstranili glavo

Na Titovem trgu v Velenju je bil ponoči poškodovan kip Josipa Broza Tita. Storilec je z njega odstranil glavo. Kot so sporočili z velenjske občine, bodo škodo sanirali v najkrajšem možnem času in poskrbeli za vzpostavitev prvotnega stanja spomenika. Policija je osumljenca že izsledila in zoper njega vodi ustrezne postopke.

Na občini tovrstna dejanja ostro obsojajo, so zapisali in dodali, da v Velenju ni prostora za vandalizem ali napade na kulturno in zgodovinsko dediščino.

Kip voditelja nekdanje SFR Jugoslavije in vodje partizanskega odpora med drugo svetovno vojno Tita so v Velenju postavili leta 1977, po pobudi lokalne skupnosti. Skulpturo iz brona je izdelal hrvaški kipar Antun Augustinčić.