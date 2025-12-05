VREME
DANES
Petek, 05 december 2025
Iskanje
Kronika

S Titovega spomenika odstranili glavo

Policija je osumljenca že izsledila in zoper njega vodi ustrezne postopke

STA |
Velenje |
5. dec. 2025 | 16:41
    S Titovega spomenika odstranili glavo
    Poškodovani Titov spomenik (MIRO DROBNE/FACEBOOK)
Dark Theme

Na Titovem trgu v Velenju je bil ponoči poškodovan kip Josipa Broza Tita. Storilec je z njega odstranil glavo. Kot so sporočili z velenjske občine, bodo škodo sanirali v najkrajšem možnem času in poskrbeli za vzpostavitev prvotnega stanja spomenika. Policija je osumljenca že izsledila in zoper njega vodi ustrezne postopke.

Na občini tovrstna dejanja ostro obsojajo, so zapisali in dodali, da v Velenju ni prostora za vandalizem ali napade na kulturno in zgodovinsko dediščino.

Kip voditelja nekdanje SFR Jugoslavije in vodje partizanskega odpora med drugo svetovno vojno Tita so v Velenju postavili leta 1977, po pobudi lokalne skupnosti. Skulpturo iz brona je izdelal hrvaški kipar Antun Augustinčić.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: