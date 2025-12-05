Govor ni izdajal ganjenosti, oči pa niso lagale. Prva rektorica v zgodovini Univerze v Trstu Donata Vianelli je z rosnimi očmi danes stopila pred mikrofon in nagovorila študente, kolege in številne druge zbrane v veliki dvorani na sedežu Univerze v Trstu na slovesnem odprtju 102. akademskega leta univerze.

Pred samo slovesnostjo se je rektorica ustavila z novinarji, kjer je potrdila, da ji prisotnost kolegov in študentov vliva energije in potrjuje, da je pot proti rasti in uveljavljanju, ki jo ubira univerza, prava. Priznala je, da sredstev žal za univerzo ni veliko in da si zato ustanova sama prizadeva, da bi jih pridobila tako na državni kot na evropski ravni po zaslugi raziskav na področju tehnološkega prenosa, ki jo vzporedno približuje podjetniškemu svetu, kar ustvarja vrednost na območju.

Beseda je tekla tudi o izpitni preizkušnji na medicinski fakulteti, ki je bila pogubna, saj je bil odstotek uspešnih kandidatov nižji od 15 odstotkov. Prostih mest je dovolj, primernih kandidatov, ki bi se uvrstili v lestvico pa tvegamo, da bo premalo. Rektorica je napovedala zasedanje rektorjev 45 italijanskih univerz, da bi rešili nastale kritičnosti, o katerih bo treba temeljito razmisliti z ministrstvom.

Konstruktivna vizija, strategija in pragmatičnost, se pravi jasni cilji in konkretni ukrepi bodo vodilna načela naslednjih šestih let rektorata, je potrdila Donata Vianello in dodala, da si želi, da bi bil tak pristop z novimi metodami dela in modeli učinkovit za soočanje z negotovostjo prihodnosti. »Izkoristili bomo ponujene priložnosti in previdni pri soočanju z grožnjami. Smo in želimo biti še bolj enotna skupnost, znotraj in zunaj univerze,« je bila jasna.