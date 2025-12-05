»Azzurri« (če se uvrstijo na SP) v skupini s Kanado, Katarjem in Švico

V Centru uprizoritvenih umetnosti John F. Kennedy v Washingtonu so izžrebali skupine za svetovno prvenstvu v nogometu 2026, ki bo med 11. junijem in 19. julijem prihodnje leto potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Prvič v zgodovini bo sodelovalo kar 48 reprezentanc.

Žreb je določil 12 skupin prvega dela SP, iz katerih bosta neposredno v nadaljevanje vodili prvi dve mesti, skupaj z osmimi najboljšimi tretjeuvrščenimi ekipami pa bo v osmino finala vodilo 32 mest.

Italijanska reprezentanca bo v primeru uvrstitve (odigrati mora še dodatni tekmi s Severno Irsko in v primeru zmage z zmagovalcem tekme Wales-Bosna in Hercegovina) igrala s Kanado, Katarjem in Švico. Slovenija se na svetovno prvenstvo ni uvrstila.

Skupina A

Mehika

Južna Afrika

Južna Koreja

Danska/Severna Makedonija/Češka/Irska

Skupina B

Kanada

Italija/Severna Irska/Wales/BiH

Katar

Švica

Skupina C

Brazilija

Maroko

Haiti

Škotska

Skupina D

ZDA

Paragvaj

Avstralija

Turčija/Romunija/Slovaška/Kosovo

Skupina E

Nemčija

Curacao

Slonokoščena obala

Ekvador

Skupina F

Nizozemska

Japonska

Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija

Tunizija

Skupina G

Belgija

Egipt

Iran

Nova Zelandija

Skupina H

Španija

Zelenortski otoki

Savdska Arabija

Urugvaj

Skupina I

Francija

Senegal

Irak/Bolivija/Surinam

Norveška

Skupina J

Argentina

Alžirija

Avstrija

Jordanija

Skupina K

Portugalska

Kongo/Jamajka/Nova Kaledonija

Uzbekistan

Kolumbija

Skupina L

Anglija

Hrvaška

Gana

Panama