»Azzurri« (če se uvrstijo na SP) v skupini s Kanado, Katarjem in Švico

V Centru uprizoritvenih umetnosti John F. Kennedy v Washingtonu so izžrebali skupine za svetovno prvenstvu v nogometu 2026, ki bo med 11. junijem in 19. julijem prihodnje leto potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Prvič v zgodovini bo sodelovalo kar 48 reprezentanc.
Žreb je določil 12 skupin prvega dela SP, iz katerih bosta neposredno v nadaljevanje vodili prvi dve mesti, skupaj z osmimi najboljšimi tretjeuvrščenimi ekipami pa bo v osmino finala vodilo 32 mest.
Italijanska reprezentanca bo v primeru uvrstitve (odigrati mora še dodatni tekmi s Severno Irsko in v primeru zmage z zmagovalcem tekme Wales-Bosna in Hercegovina) igrala s Kanado, Katarjem in Švico. Slovenija se na svetovno prvenstvo ni uvrstila.
Skupina A
Mehika
Južna Afrika
Južna Koreja
Danska/Severna Makedonija/Češka/Irska
Skupina B
Kanada
Italija/Severna Irska/Wales/BiH
Katar
Švica
Skupina C
Brazilija
Maroko
Haiti
Škotska
Skupina D
ZDA
Paragvaj
Avstralija
Turčija/Romunija/Slovaška/Kosovo
Skupina E
Nemčija
Curacao
Slonokoščena obala
Ekvador
Skupina F
Nizozemska
Japonska
Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija
Tunizija
Skupina G
Belgija
Egipt
Iran
Nova Zelandija
Skupina H
Španija
Zelenortski otoki
Savdska Arabija
Urugvaj
Skupina I
Francija
Senegal
Irak/Bolivija/Surinam
Norveška
Skupina J
Argentina
Alžirija
Avstrija
Jordanija
Skupina K
Portugalska
Kongo/Jamajka/Nova Kaledonija
Uzbekistan
Kolumbija
Skupina L
Anglija
Hrvaška
Gana
Panama