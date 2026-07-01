Sreda, 1. julija 2026

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo počasi slabi. Vremenska fronta valovi od Švice čez severno Nemčijo in Poljsko proti severovzhodu. K nam od jugovzhoda doteka zelo topel in v nižjih zračnih plasteh nekoliko bolj vlažen zrak.

Danes bo sprva zmerno oblačno in še zelo vroče, zlasti v nižinah. Popoldne pričakujemo poslabšanje s plohami in nevihtami, ki dobo lahko tudi močnejše. Čez dan bodo pihali šibki krajevni vetrovi, zvečer pa bo zapihal zmeren do okrepljen severnik. Občutno se bo ohladilo.

Danes dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.