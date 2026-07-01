Mačkoljani talci divjih prašičev

Divji prašiči so v Mačkoljah postali stalni in vse bolj nezaželeni obiskovalci. Na cestah in tudi med hišami jih srečaš podnevi in ponoči. Krajani opozarjajo na pravo invazijo, saj jih je v vasi več kot samih prebivalcev. Zaradi vročine in pomanjkanja vode zadnje dni postajajo zelo agresivni in nevarni, so na družbenih omrežjih potožili krajani, ki se počutijo, kot bi bili talci divjih prašičev oz. ujetniki na lastnih domovih.

»Dne 23. junija smo na občini prejeli dopis, v katerem Mačkoljani opozarjajo na nevzdržne razmere zaradi divjih prašičev. Občino sprašujejo naj ukrepa vsaj na področju odpadkov, ki privabljajo štirinožce,« je Primorskemu dnevniku včeraj zaupala dolinska odbornica s pooblastilom za storitve na ozemlju Elisabetta Sormani. V dopisu so prebivalci Mačkolj občino zaprosili, ali bi lahko odpadke pred dom postavili šele v soboto zjutraj ali pa, naj občina ponovno uvede zabojnike.

Zamik odvoza je nemogoč, je potrdila odbornica, ki pa je s podjetjem A&T poiskala drugo rešitev. Poskusno bodo v Mačkoljah gospodinjstvom porazdelili 50-litrske posode, v katere bodo občani lahko položili svojo rožnato vrečko. Posoda bo imela tudi ustrezno zapiralko, ki bo preprečevala divjim prašičem ali drugim živalim odpiranje. »Začasni ukrep za izredne razmere, v prihodnje pa bomo preučili, ali bi bil koristen tudi v drugih vaseh in zaselkih,« je zaupala Sormani.

Naraščajoče število divjih prašičev pa postaja zaskrbljujoče, tako da je odbornica poslala dopis deželnemu odborniku za kmetijstvo Stefanu Zannierju, vodji Centralne direkcije za agroživilske, gozdne in ribolovne vire ter tržaški postaji gozdarske policije, s katerim je zaprosila za nujno in takojšnje ukrepanje z odstrelom.