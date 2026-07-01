Na Trbiškem našli trupli slovenskih planink

V ponedeljek zvečer je skupina pohodnikov na območju Belopeških jezer našla dve trupli v močno razpadajočem stanju. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči, saj sta bili oblečeni v športna oblačila in opremljeni za pohodniški podvig. Do najdbe je prišlo na približno 900 metrih nadmorske višine, v bližini skalnih prepadov. Mrliški oglednik je ocenil, da bi smrt lahko nastopila že v začetku junija.

Ena od žrtev naj bi bila 49-letna ženska, pri kateri so našli osebni dokument. Druge osebe še niso identificirali, vendar preiskovalci domnevajo, da bi lahko šlo za enega od njenih otrok. Za razjasnitev vzroka smrti in dokončno identifikacijo bo potrebna obdukcija.

Pred najdbo na širšem območju ni bila sprožena nobena iskalna akcija. Tudi Center za mednarodno policijsko in carinsko sodelovanje Vrata - Megvarje, ki skrbi za čezmejno sodelovanje med Italijo, Avstrijo in Slovenijo, ni prejel prijav o pogrešanih osebah.