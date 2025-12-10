Sreda, 10. decembra 2025

Nad jugovzhodno Evropo in večjim delom Sredozemlja je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam postopno toplejši in bolj suh zrak, pri tleh pa se ob šibkem vetru zadržuje dokaj vlažen zrak.

Po vsej deželi bo prevladovalo jasno vreme. V popoldanskih urah bodo možne meglice.

Povečini jasno bo. Po nižinah se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla, ki bo najbolj vztrajna na severovzhodu, lahko pa bo nastala tudi ob morju. Popoldne bo predvsem v južnih krajih zapihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.