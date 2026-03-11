Po šestih mesecih Ulica Tesa spet prevozna

Šestmesečna sanacija in utrditev obokov potoka Ključ pod Ulico Tesa se je le zaključila, cesta je od začetka tega tedna spet prevozna. To je ravnokar sporočilo komunalno podjetje AcegasApsAmga, ki je po dogovoru z Občino Trst pristojno za zakrite dele tržaških potokov.

V prvih dneh lanskega septembra se je v Ulici Tesa po silovitih nalivih pojavila globoka luknja, odsek te ulice v bližini hišne številke 48 je bil odtlej zaprt. Ogromne količine deževnice so tudi zaradi naplavin na tej točki povzročile izjemen nadpritisk, ki je poškodoval kanal in cesto.V teh mesecih je komunalno podjetje zgradilo nove oboke iz armiranega betona, na novo je tudi asfaltiralo poškodovan odsek ulice.

Kontekst je bil zapleten, so pristavili iz podjetja Acegas, pokrita struga potoka je široka pet metrov, visoka pa tri. Potok, ki izvira pri Katinari, so mestne oblasti zakrile v letih po prvi svetovni vojni z oboki iz peščenjaka.

Prva faza del je predvidevala odstranitev poškodovanih delov oboka in odstranitev naplavin, ki so ovirale normalen odtok vode. Poškodovane oboke so delavci nadomestili z betonskimi, ki so manj krhke kot zgodovinske. Dela so potekala pet metrov pod cestiščem, ob stalnem pretoku vode.